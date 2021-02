Egipt weźmie pod lupę swoich turystów

W zespole znajdą się eksperci z Ministerstwa Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa i Ministerstwa Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz przedstawiciele urzędu statystycznego CAMPAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics). Dzięki ich pracy resort turystyki ma działać efektywniej, chodzi bowiem o pozyskiwanie danych i ich lepsze wykorzystanie. Zespół ma przygotować charakterystykę odwiedzających kraj i dowiedzieć się, jak oceniają usługi świadczone na miejscu. Specjaliści oszacują też przychody z turystyki po zakończeniu pandemii koronawirusa. Ich zadaniem będzie również zmierzenie wpływu ruchu krajowego na gospodarkę kraju.

Działalność zespołu, zawieszona w 2017 roku, teraz została wznowiona, bo wpisuje się to w realizację strategii resortu planowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej istotnych elementów jest pozyskiwanie dobrej jakości danych turystycznych i statystyk.

Fundusz Turystyczny zgodził się także na przeprowadzenie kampanii marketingowej na rynku krajowym, by zachęcić mieszkańców do odwiedzania atrakcji, głównie archeologicznych. Ma to pomóc ożywić ruch turystyczny. Promocję sfinansują po połowie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa reprezentowane przez Egipski Urząd ds. Turystyki i Narodowy Bank Egiptu.