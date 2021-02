Bułgarska turystyka ma przedstawicielstwo turystyczne w Polsce

Wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej i minister turystyki Bułgarii Mariana Nikolowa przyjechała z oficjalną wizytą do Polski, w czasie której odbyła szereg spotkań i otworzyła w Warszawie przedstawicielstwo do spraw turystyki.

– Jestem przekonana, że dzięki otwarciu bułgarskiego urzędu turystycznego w Polsce nasze kraje zacieśnią współpracę – mówi i dodaje, że to pozwoli prowadzić wspólne projekty i wdrażać nowe inicjatywy. Cytuje ją Ministerstwo Turystyki Bułgarii na swojej stronie internetowej.

Gut-Mostowy przyznaje, że Bułgaria jest lubianym kierunkiem wśród naszych turystów. Głównie przyciąga ich piaszczystymi plażami, zabytkami, kulturą, tradycjami i kuchnią. Swoją popularność zawdzięcza też bezpośrednim lotom. Wiceminister zapewnia, że nasz kraj zrobi wszystko, by zwiększyć popyt na wyjazdy Polaków do Bułgarii, zachęca też Bułgarów do odwiedzania Polski.