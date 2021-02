Biura podróży: Linie lotnicze muszą oddać nasze pieniądze

ECTAA przypomina, że zwracała na ten problem uwagę Komisji Europejskiej, ale nic to nie dało.

Nie zwracając pieniędzy organizatorom i agentom linie lotnicze wpychają je w kłopoty i powodują, że naruszony zostaje cały łańcuch turystycznych usług. Touroperatorzy bez tych pieniędzy nie mogą rozliczyć się ze swoimi kontrahentami i klientami końcowymi. Wszyscy przez to cierpią.

Niestety, w europejskich przepisach brakuje skutecznych mechanizmów wyegzekwowania należności od przewoźników lotniczych, a tam gdzie są, rządy poszczególnych krajów nie kwapią się do ich zastosowania – wskazuje ECTAA.

„Nie możemy akceptować sytuacji, w której niektóre linie lotnicze odmawiają dokonywania zwrotów kosztów biurom podróży, a co za tym idzie, ich klientom. Spychanie strat na konsumentów, to ogromny błąd z punktu widzenia konkurencyjności i ochrony praw konsumentów. To się musi zmienić” – podsumowuje cytowany w komunikacie prezes ECTAA Paweł Niewiadomski.