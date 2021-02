Szczyrk liczy straty. „Czekają nas ciężkie lata”

Te 50 dni najlepszej zimy, które już minęły, nie wrócą. A tak naprawdę zostało tylko 20 dni, podczas których firmy związane z turystyką zimową mogą jeszcze zarabiać – mówi burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy.

Pierwszy weekend po cofnięciu części obostrzeń za nami. Dużo osób przyjechało do Szczyrku? Poniżej dalsza część artykułu

Spodziewaliśmy się dużo większego najazdu turystów do Szczyrku, ale tak nie było. Nie było jak wcześniej, kiedy wszystko w mieście było zakorkowane. Teraz też jest dość dużo ludzi. Jesteśmy zadowoleni, że turyści są i jak się u nas zachowują.

W Szczyrku nie było tego, co na Krupówkach w Zakopanem: koronaparty, awantury, bójki i powszechne łamanie zasad sanitarnych?

Na szczęście u nas tego nie było. Ja cały czas apelowałem, żeby wszystkie osoby, które do nas przyjechały, nawet jeśli mają negatywny stosunek czy do masek, czy do dystansu społecznego uszanowały innych, zwłaszcza tych, którzy pracują. Abyśmy za dwa tygodnie mogli normalnie pracować.

Przez takie zachowanie, jak w Zakopanem, ktoś coś próbuje udowodnić i efekt jest taki, że wszyscy na tym tracą. Na razie u nas jest spokojnie. Nic złego się nie dzieje. I oby tak dalej.

Przedsiębiorcy są zadowoleni z powrotu gości?

Nie miałem za bardzo czasu, by z nimi rozmawiać, bo wszyscy zajmują się jednak pracą i minimalizowaniem strat.

Dla nas ważne jest, aby wszyscy dobrze się zachowywali, żebyśmy mogli pracować dłużej, a nie tylko te dwa tygodnie. I oby nam aura sprzyjała, bo nie jesteśmy w Alpach, tylko w Beskidach, które mają taką, a nie inną wysokość.

Wszyscy przedsiębiorcy dali radę przetrwać kolejny lockdown? Czy część wycofuje się z biznesu?

Na razie jakoś dają. Ale są tacy i to nawet duże firmy, które mają problemy finansowe. Nie widzę jednak, żeby ktoś się zamykał. Były jednak przypadki zawieszania działalności, szczególnie w wypadku tych sezonowych punktów, które zimą funkcjonowały. Jednak w ostatnim czasie znowu odwiesili działalność. Wszystko powoli wraca do normy.

Czy gmina pomagała i pomaga nadal lokalnym przedsiębiorcom?

Od gmin oczekuje się zbyt dużo. Tak naprawdę podatek od nieruchomości to 2-3 proc. kosztów stałych prowadzenia działalności. My za pierwszy kwartał tego roku będziemy zwalniać hotele, pensjonaty, wyciągi narciarskie z podatku od nieruchomości.

Ma to związek z rządowym wsparciem dla gmin górskich. Dużo miasto dostało, czy dostanie, z tego tytułu?

Ja mam swoją opinię na ten temat. Rozumiem, że każdy, jak ma okazję, to weźmie pieniądze, nawet jeśli jest gminą górską bardziej z nazwy niż z turystyki. Gdybym ja kierował taką gminą górską, bardziej z nazwy niż turystyki, to też bym pieniądze wziął.

Natomiast Szczyrk dostanie dużo mniej pieniędzy niż gminy, w których dochody z turystyki przynoszą śladowe wpływy do budżetu.

U nas turystyka to aż 90 procent dochodów budżetowych. Dlatego przy podziale takich środków powinno się brać pod uwagę albo ilość miejsc noclegowych, albo procentowy wpływ z turystyki do budżetu miasta. Ale to moja opinia. Postąpiono inaczej, korzystając z danych GUS. I tak do 203 gmin górskich ma trafić to wsparcie.

A ile do Szczyrku trafi tych pieniędzy?

Około 1,5 miliona złotych. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje i to jest kolejny paradoks.

Chcemy przeznaczyć te środki na budowę boiska obok jednej ze szkół, wokół pomnika z drugiej wojny światowej będzie tworzony park. Zakupimy nowe wiaty przystankowe, a w centrum miasta staną urządzenia siłowni plenerowej.

Jak bardzo spadły dochody miasta przez pandemię?

Straciliśmy dużo, ale jeszcze więcej tracimy po wyroku NSA, który uznał, że wyciągi narciarskie nie są budowlą, a urządzeniem technicznym.

Z tego tytułu mamy sporą stratę finansową. I jeśli to jedno do drugiego dołożymy, to parę milionów strat się nam w sumie uzbiera.

Ucierpią z tego powodu inwestycje w mieście?

Na pewno. Największy problem mamy z dochodami bieżącymi, bo wydatki wzrastają i prosi się nas, abyśmy zwalniali przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. A z drugiej strony pieniądze, które dostaniemy od rządu, musimy przeznaczyć na inwestycje.

Skąd więc mam brać środki na bieżące życie miasta? Inaczej to wygląda w gminach, które większość dochodów czerpią z turystyki, jak my, a inaczej, gdzie stanowi ona niewielki procent wpływu do budżetu. U nas 70 procent przychodów mamy z zimy.

To może być ciężki rok dla Szczyrku.

Ten będzie ciężki, ale następne dwa lata też nie będą łatwe, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Mam kontakt z kolegami z gmin górskich, z którymi tworzymy Porozumienie Gmin Górskich – wszyscy podnoszą, że mają bardzo duże problemy, jeśli chodzi o bieżące wydatki. To dotknie nas nie tylko w tym roku, ale na pewno i w następnym.