Turystyka biznesowa w Polsce z silniejszą promocją

Destination Poland to nowe narzędzie do promowania turystyki biznesowej w Polsce, stworzone przez Poland Convention Bureau i stowarzyszenie SITE Poland.

Poland Convention Bureau działające w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i stowarzyszenie SITE Poland zrzeszające firmy z branży MICE uruchomiły nowe narzędzie do promocji Polski jako miejsca atrakcyjnego dla przemysłu spotkań, turystyki biznesowej i wyjazdów typu incentive – informuje POT w komunikacie. Poniżej dalsza część artykułu

Destination Poland, bo tak nazywa się to narzędzie (dostępne na stronie internetowej SITE Poland, po polsku i angielsku), zawiera między innymi informacje o atrakcjach w Polsce, propozycje programów incentive, kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych i praktyczne wskazówki. To odpowiedź na coraz większą popularność polskich produktów incentive zarówno wśród członków SITE w kraju i za granicą, jak i innych przedstawicieli branży incentive w Polsce – wyjaśnia POT. I przypomina, że to już kolejne narzędzie promocyjna dla branży spotkań, po uruchomionym w maju zeszłego roku Poland: Online Site Inspection.

– Polska Organizacja Turystyczna od lat z chęcią podejmuje współpracę ze środowiskiem branżowym w celu pozyskiwania i wspierania międzynarodowych konferencji czy kongresów. Współpracę ze specjalistami z SITE Poland i ekspertami w miastach i regionach Poland Convention Bureau zapoczątkowało w 2020 roku cyklem podróży studyjnych dla organizatorów podróży motywacyjnych, którzy ze względu na utrudnienia w podróżach zainteresowali się rodzimą ofertą. Dzisiejsza premiera to kolejny przykład elastycznego podejście naszej branży do odbudowy sektora – mówi prezes POT Rafał Szlachta, cytowany w komunikacie.

Polska jest liderem Europy Środkowej, wyróżnia ją wysoki poziom innowacji w branży incentive travel – przekonuje POT. Rynek jest silny dzięki dużej profesjonalizacji i dobrze zorganizowany, bo działają na nim lokalne i międzynarodowe stowarzyszenia.

– Polska ma ogromny potencjał, który zauważyły zagraniczne firmy organizujące wyjazdy do naszego kraju. Wiedzę o nim pozyskują na targach, workshopach i bezpośrednich spotkaniach z DMC. Naszym zamiarem jest podtrzymywanie tej dobrej aury wokół Polski i docieranie do nowych rynków za pomocą nowych narzędzi – mówi prezes SITE Poland Grażyna Grot-Duziak. – Organizacja SITE Global zrzesza ponad 2,5 tysiąca członków z całego świata, a znaczna ich część to firmy, które organizują wyjazdy incentive, spotkania i konferencje. Do nich będziemy kierować ofertę i działania informacyjne. Poprzez współpracę z Poland Convention Bureau POT możemy czerpać z wiedzy i materiałów przygotowanych przez specjalistów tej organizacji, rozszerzając tym samym ich zasięg – dodaje.

– W 2020 roku polskie firmy nie zrealizowały ponad 70 procent planowanych wyjazdów. Na szczęście część wydarzeń udało się zrealizować w Polsce, która wciąż dla wielu rodaków jest zaskakująca, nieodkryta i, co istotne, nieobarczona ryzykiem, jakie obecnie mogą nieść podróże w odległe miejsca – mówi kierownik Poland Convention Bureau POT Aneta Książek. – Najnowszy Incentive Travel Industry Index wskazuje, że tak zwany incentive travel 2.0, jak coraz częściej określa się podróże, których realizacja planowana jest na najbliższe lata, będą opierać się w pierwszej kolejności na koncepcji CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, i wellness, a następnie na doświadczeniach kulturalnych oraz integracji z zachowaniem dystansu społecznego. Czy to po Polsce, czy po świecie podróżować będziemy odpowiedzialnie i bardziej intencjonalnie. Za pomocą Destination Poland pokażemy, że jako branża jesteśmy świadomi tych zmian, gotowi do działania i odbudowy rynku – podkreśla.