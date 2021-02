Zwolnienia w Polskiej Organizacji Turystycznej. POT bez rzecznika

Dwóch dyrektorów w Polskiej Organizacji Turystycznej i rzecznik prasowy otrzymało dzisiaj wypowiedzenia. Powód – likwidacja stanowisk.

Poniżej dalsza część artykułu Pracę stracili zastępca dyrektora departamentu strategii i marketingu Dawid Mazur, zastępca dyrektora departamentu komunikacji internetowej Grzegorz Osipiuk i pełniący obowiązki rzecznik prasowy Grzegorz Cendrowski. Wymówienie dostała jeszcze jedna osoba z administracji. Wszyscy zwolnieni zostali ze skutkiem natychmiastowym. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy powodem była likwidacja ich stanowisk (w departamentach strategii i komunikacji jest jeszcze po jednym zastępcy dyrektora).

Osipiuk, Mazur, Cendrowski pracowali w POT od dwóch do około trzech lat, przyszli więc do POT za poprzedniego prezesa. Osipiuk jest specjalistą od marketingu internetowego, wcześniej pracował w Orange. Mazur pracował przed przyjściem do POT w firmie badawczej Nielsen, a Cendrowski był dziennikarzem kilku redakcji, w tym sportowej i TVN.

POT zatrudnia w centrali około 80 osób plus ponad 50 w oddziale zamiejscowym odpowiedzialnym za wdrożenie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania bonu turystycznego w Wieliczce. Prowadzi też 14 zagranicznych oddziałów POT. Budżet tej rządowej agendy powołanej do promowanie turystycznych walorów Polski to 50 milionów złotych (bez Wieliczki).