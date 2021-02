Rada Ekspertów ds. Turystyki – kto zastąpi Marka Kamieńskiego?

Już tydzień później Kamieński zrezygnował z udziału w radzie, a także w zarządzie OSAT i z nowo przyjętego stanowiska etatowego doradcy prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej . Oficjalnie jako powód podał sprawy osobiste, nieoficjalnie jednak – jak dowiaduje się Turystyka.rp.pl – zniechęciła go krytyka, z jaką jego zaangażowanie publiczne spotkało się w środowisku agentów turystycznych, co przejawiło się niewybrednymi atakami na niego na forach Facebooka (chociaż były też głosy pozytywne).

Raś otwierając posiedzenie komisji nazwał nagłe odejście z rady jej przewodniczącego, Marka Kamieńskiego, falstartem, to jednak pochwalił Guta-Mostowego za dobór jej członków. Jak mówił, są to znani w turystyce fachowcy. – Sam bym się do nich zwracał w sytuacjach kryzysowych – zadeklarował.