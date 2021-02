Dolny Śląsk promuje turystykę i sprzedaje wycieczki

Portal dolnyslask.travel.pl to wspólna inicjatywa – i pierwsza tego typu w Polsce – Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, samorządu województwa dolnośląskiego i miasta Wrocław – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na swojej stronie internetowej.

– Przedsiębiorcy działający w branży turystycznej od wielu miesięcy są w niezwykle trudnej sytuacji – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, cytowany w komunikacie. – Dla wielu z nich zamknięcie gospodarki oznaczało pozbawienie jedynego i całorocznego źródła utrzymania. Od miesięcy wspieraliśmy ich finansowo, a teraz, kiedy wszystko powoli zaczyna wracać do normy, chcemy pomóc im wypromować ofertę i przyciągnąć na Dolny Śląsk jak najwięcej turystów – dodaje.

Wycieczki rezerwuje się tak jak w klasycznym biurze podróży – wyjaśnia urząd. Touroperatorem jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Co ważne, oferta została zaprojektowana tak, aby umożliwić zrealizowanie rządowego bonu turystycznego.

– Miejscowości wypoczynkowe potrzebują naszego wsparcia. Czas powolnego odmrażania branży turystycznej to dobry moment, by wykorzystać wszelkie narzędzia do promocji wycieczek po Dolnym Śląsku. Jestem głęboko przekonany, że nowa platforma realnie wpłynie na wzrost liczby turystów w naszym regionie. Oferujemy gotowy produkt turystyczny, który uwzględnia noclegi i atrakcyjny program zwiedzania – mówi członek zarządu województwa dolnośląskiego i prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Paweł Wybierała.