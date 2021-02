Niemcy: Digitalizacja kluczem do naprawy turystyki

– Dzięki narzędziom cyfrowym wyprowadzimy niemiecką turystykę przyjazdową z kryzysu po pandemii – zapowiada prezes Niemieckiej Centrali Turystyki Petra Hedorfer.

Strategia naprawcza dla turystyki przyjazdowej Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT), której podstawą są badania rynku, zakłada zintensyfikowanie komunikacji z klientami z wykorzystaniem instrumentów cyfrowych – informuje DZT w komunikacie prasowym. Poniżej dalsza część artykułu

Organizacja konsekwentnie wykorzystuje sztuczną inteligencję (chatboty), uczenie maszynowe czy analizy przyszłości na przykład w kampaniach marketingowych czy internetowych wydarzeniach i warsztatach dla branży turystycznej. Wraz z regionalnymi organizacjami zajmującymi się marketingiem turystycznym i innymi partnerami prowadzi projekt Open Data, dążąc do „innowacyjnego i odpowiedzialnego wykorzystywania danych”.

– Analitycy są zgodni, że ożywienie turystyki międzynarodowej po kryzysie koronawirusa rozpocznie się w 2021 roku – mówi prezes DZT Petra Hedorfer, cytowana w komunikacie. – Obecnie ważne jest wzmocnienie świadomości marki Niemiec jako kraju turystycznego oraz skierowanie popytu na naszą ofertę poprzez marketing antycykliczny. Formaty i technologie cyfrowe otwierają przed nami dodatkowe perspektywy, co pozwoli rozszerzyć dialog z klientami, zintensyfikować kontakty w międzynarodowej branży turystycznej i podzielić się nową wiedzą z naszymi partnerami turystycznymi w Niemczech. Sytuację kryzysową w 2020 roku wykorzystaliśmy do wzmocnienia naszego cyfrowego profilu. Razem wyprowadzimy niemiecką turystykę przyjazdową z kryzysu pandemii – dodaje prezes.

Niemiecka oferta turystyczna musi być dostępna we wszystkich kanałach cyfrowych za pośrednictwem aplikacji wspieranych przez sztuczną inteligencję i musi być skierowana do klientów – czytamy w komunikacie. Oznacza to, że dane pozyskane od podmiotów turystycznych muszą być „ustrukturyzowane semantycznie” i udostępnione na różnych interfejsach. Otwiera to również dodatkowe możliwości dla nowych modeli biznesowych, w tym start-upów.

Aby wesprzeć usługodawców i regiony w rywalizacji z globalnymi graczami, DZT będzie kontynuować projekt Open Data – Knowledge-Graph.

W tym roku dialog z międzynarodową branżą turystyczną będą kształtowały formaty cyfrowe. Od 9 do 13 marca DZT zaprezentuje się na targach turystycznych ITB w Berlinie, a 12 marca zorganizuje dzień „podróży bez barier” – wydarzenie to pierwszy raz będzie miało formę zdalną. Z kolei od 25 do 27 kwietnia odbędzie się, również online, największe wydarzenie związane z turystyką przyjazdową do Niemiec – Germany Travel Mart.

W wirtualnych kontaktach z klientami DZT wykorzystuje chatboty obsługiwane przez sztuczną inteligencję, a w mediach społecznościowych rzeczywistość wirtualną, rozszerzoną i mieszaną. Dzięki grywalizacji może dotrzeć do młodych ludzi i zainspirować ich do przyjazdu do Niemiec.