Gut-Mostowy: Z ekspertami poprawimy funkcjonowanie turystyki

Wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin powołał w piątek do życia Radę Ekspertów ds. Turystyki. Ministerstwo zaprosiło do niego dwadzieścioro naukowców, działaczy, samorządowców i przedsiębiorców turystycznych. Na czele nowego ciała postawiła znanego agenta turystycznego z Warszawy Marka Kamieńskiego. Cały skład Rady opisaliśmy w tekście „ Dwudziestu ekspertów wspomoże opiniami ministra turystyki „.

Według jakiego klucza zapraszano członków Rady? Jaka będzie jej rola i wpływ na turystykę w kraju? Zapytaliśmy o to wiceministra odpowiedzialnego za turystykę, Andrzeja Guta-Mostowego.

Planowaliśmy jego wypowiedź zamieścić w materiale, który mówił o powołaniu rady . Mimo że pytania przesłaliśmy do departamentu komunikacji MPRiT dzień wcześniej, odpowiedź otrzymaliśmy dopiero w piątek wieczorem, wiele godzin po oficjalnej uroczystości powołania Rady. Niemniej zdecydowaliśmy się udostępnić odpowiedzi ministra. Pozwolą bowiem lepiej zrozumieć intencje przyświecające tworzącym to ciało.

Do zadań Rady należeć będzie opiniowanie, konsultowanie i formułowanie stanowiska w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, w tym w szczególności przedstawianie i opiniowanie inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki (ministerstwo zapowiada w tym roku między innymi prace nad projektami ustaw o opłacie turystycznej i o tak zwanym najmie krótkotrwałym – red.).

Czy wśród tych problemów jest też sytuacja bieżąca turystyki? Branża turystyczna (hotele, biura podróży, atrakcje) wyjdzie z pandemii poraniona – czy Rada może coś na to poradzić?

Turystyka jest istotnym elementem rozmów z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących obostrzeń i dalszych działań w tym zakresie. Bardzo liczę na to, że Rada będzie aktywnie uczestniczyła w zdefiniowaniu i przygotowaniu działań, służących odbudowie i rozwojowi turystyki w okresie popandemicznym.

Według jakiego klucza dobierano ekspertów do Rady? Deklarował pan w rozmowie z posłami komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki, że będą to autorytety naukowe i środowiskowe, z co najmniej 20-letnim stażem. Ale wśród zaproszonych osób nie ma nikogo z organizacji reprezentujących branżę turystyczną. Choćby prezesa najważniejszej z nich – Polskiej Izby Turystyki.