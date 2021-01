Madera przyjmie cyfrowych nomadów. Stworzyła dla nich wioskę

Portugalska wyspa Madera poszła o krok dalej i stworzyła „wioskę cyfrowych nomadów” – pierwszą na świecie, jak twierdzą media. Digital Nomads Madeira, bo tak nazywa się ten pilotażowy projekt, wystartuje 1 lutego w Ponta do Sol i potrwa do końca czerwca. Jego pomysłodawcami są regionalny rząd i firma Startup Madeira, którym pomaga cyfrowy nomada i konsultant ds. pracy zdalnej Gonçalo Hall.

„Dla wielu osób praca online na pełen etat połączona z podróżami dookoła świata była marzeniem, które teraz stało się rzeczywistością. Mogąc pracować z dowolnego kraju, nomadzi zwykle podróżują do najpiękniejszych miejsc na świecie. Szukają tych z dobrą pogodą przez cały rok, pysznym jedzeniem, bogatą kulturą i przyrodą, a przede wszystkim szybkim internetem. Madera spełnia wszystkie te warunki, dlatego jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do pracy zdalnej” – czytamy na stronie internetowej projektu digitalnomads.startupmadeira.eu.

Licząca około 8,2 tysiąca mieszkańców miejscowość Ponta do Sol na południowym wybrzeżu Madery oferuje nomadom bezpłatnie miejsce do pracy (krzesło i biurko) w przestrzeni coworkingowej w Centrum Kulturalnym John Dos Passos, dostęp do usługi internetowej Slack do pracy zespołowej i wi-fi codziennie od godziny 8 do 22.