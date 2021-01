Powstaje diabelski młyn Oko Kairu. Pozwoli spojrzeć na piramidy z góry

Inwestorem i operatorem projektu jest firma New Hawaii for Tourism and Investment działająca w branży deweloperskiej i turystyce. Wartość inwestycji to 500 milionów funtów egipskich, czyli około 32 miliony dolarów. Wedle informacji przekazanych mediom przez prezesa Ahmeda Metwally’ego bilet wstępu ma kosztować 250-350 funtów (około 16-22 dolary). Bezpośrednio w ośrodku znajdzie zatrudnienie co najmniej 1,2 tysiąca osób, a pośrednio kolejne 4 tysiące. Celem inwestora jest przyciągnięcie 2,5 miliona turystów rocznie.