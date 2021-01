Egipt obniża ceny i zachęca: "Ciesz się zimą w Egipcie"

Plany promocji obejmują między innymi rozbudowę i modernizację strony internetowej Egipskiego Urzędu ds. Turystyki , by była bardziej przyjazna dla użytkowników, zachęcała ich do przyjazdu do kraju i odkrywania różnych regionów.

Wkrótce rozpocznie się kampania „Ciesz się zimą w Egipcie” (Enjoy your winter in Egypt) na rynku wewnętrznym. Będzie prowadzona od 15 stycznia do 28 lutego we współpracy z Ministerstwem Lotnictwa Cywilnego i Izbą Hotelarską. Zakłada wprowadzenie stałych cen biletów lotniczych na rejsach krajowych do Luksoru, Asuanu, Szarm el-Szejk, Taby, Hurghady i Marsa Alam. W zależności od trasy będą kosztować od 1,5 do 2 tysięcy funtów egipskich (około 96-127 dolarów) wraz z podatkami. Natomiast hotele, które włączą się do programu, obniżą ceny zakwaterowania i wyżywienia. Dotyczy to obiektów trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych. Z kolei Najwyższa Rada Starożytności zezwoliła na obniżenie o 50 procent cen biletów wstępu do stanowisk archeologicznych i muzeów w Kinie, Luksorze i Asuanie.