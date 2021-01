Były prezes POT będzie pracował w PLL LOT

Robert Andrzejczyk, odwołany w październiku zeszłego roku ze stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, trafił do LOT-u, gdzie jako dyrektor biura sprzedaży i dystrybucji będzie odpowiadał za sprzedaż agencyjną na rynkach zagranicznych. Nowy dyrektor zastąpił na stanowisku Annę Staszewską.

Robert Andrzejczyk jest z wykształcenia socjologiem i historykiem, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezesem POT był od września 2017 roku. We wrześniu ubiegłego roku został wiceprezesem Europejskiej Komisji Podróży (European Travel Commission – ETC) – jest to jego druga kadencja na tym stanowisku.