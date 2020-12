PHH: Nie wykorzystujemy pandemii do przejmowania hoteli

W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi przejmowania przez Polski Holding Hotelowy (PHH) obiektów hotelowych, opublikowanymi w niektórych mediach i powielanymi m. in. w mediach społecznościowych, oświadczamy co następuje:

Nieprawdziwe są także informacje, jakoby środki na zakup Regent Warsaw Hotel przeznaczył Polski Fundusz Rozwoju. Stanowczo podkreślamy, że zakup hotelu Regent nie ma nic wspólnego z pojawiającymi się fake newsami o wykorzystywaniu pandemii do przejmowania obiektów hotelowych. Transakcja ta zostanie sfinansowana ze środków własnych PHH i Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) oraz kredytu bankowego. Kolejna nieprawdziwa informacja dotyczy Hotelu Wieniawa we Wrocławiu. Ten obiekt zawsze należał do Skarbu Państwa i w ramach konsolidacji został przekazany w 2019 r. do PHH. Jeśli chodzi o sugerowanie przejęcia Hotelu Lech w Poznaniu, to informujemy, że PHH nie zna tego obiektu, nigdy takiego przejęcia nie dokonał i nie ma takich planów.