Goście wracają powoli. Niektóre hotele ogłosiły upadłość

Może zaważył też brak możliwości korzystania ze spa czy basenu?

Do tej pory obowiązywał zakaz prowadzenia tych działalności, ale przecież można zapewnić środki dezynfekujące, maseczki itp. i zorganizować wydarzenia w taki sposób, by były zachowane odpowiednie odległości między gośćmi.

Jest to możliwe. Kiedyś nie było w ogóle bufetów szwedzkich, a śniadania nawet przy obsłudze dużych grup turystycznych podawane były do stołów. Przy dzisiejszych zaawansowanych technologiach wcześniejsze przygotowywanie dań i przechowywanie ich we właściwej temperaturze, a następnie serwowanie do stołu na zamówienie gości to żaden problem.

Po otwarciu restauracji odległości między stolikami będą większe, a więc mniej gości będzie mogło z nich korzystać. Czy dla hotelu to będzie duży problem?

Mogą na tym ucierpieć hotele pozbawione dodatkowych powierzchni, z małymi pomieszczeniami, w których podawane są rano śniadania, a po południu obiady i kolacje. Dużo zależy od warunków samego hotelu. Mówi się o uruchomieniu 18 maja zewnętrznych punktów gastronomicznych. Jeżeli hotel ma warunki, mógłby zorganizować na zewnątrz ogródek lub taras gastronomiczny i powiększyć w ten sposób powierzchnię restauracji lub kawiarni. Aby zachować wymagane odległości między stolikami, można byłoby obsłużyć gości hotelowych wewnątrz, w dodatkowych salach na przykład konferencyjnych, ale pod warunkiem, że na obsługiwanie przy stołach pozwolą nam przepisy.

Wzrosły koszty prowadzenia hotelu w związku z obostrzeniami?

Popatrzmy na to z takiej perspektywy: gdybyśmy nie mieli wytycznych sanitarnych dla hoteli, to w ogóle nie moglibyśmy działać. Koszty zakupu środków dezynfekcyjnych, rękawic czy maseczek nie pogrążą hoteli finansowo. Wydatki na zwiększenie bezpieczeństwa gości i pracowników są akceptowalne. Ale przy wzrastającej z czasem frekwencji pojawi się konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników i związany z tym koszt. Do tego sprzątanie pokoju po wyjeździe gościa, zgodne z wytycznymi, jest dłuższe niż było kiedyś. Pokojowe nie będą mogły sprzątać w ciągu dnia tylu pokojów, co wcześniej.

Jak wygląda sytuacja finansowa hoteli? Wszystkie przetrwają, czy niektóre będą musiały się zamknąć? Dochodzi już do upadłości?

Docierają do nas sygnały, że kilka hoteli już ogłosiło upadłość bądź są na granicy podjęcia takiej decyzji. Dotyczy to hoteli, które nie mają szans, by osiągnąć szybko wielkość sprzedaży sprzed pandemii, a ograniczenie kosztów działalności nie poprawi ich finansów.

W ostatniej dekadzie w Polsce wybudowano wiele hoteli, sprzyjały temu rosnąca liczba turystów zagranicznych i wzrost zamożności Polaków. Inwestycje finansowano z kredytów, które trzeba będzie spłacać. Tymczasem pandemia spowodowała, że od trzeciej dekady marca w hotelach nie ma gości. Teraz wprawdzie zaczynają wracać, ale jest ich bardzo mało i powrót liczby rezerwacji sprzed kryzysu będzie w najbliższych miesiącach niemożliwy. Nie mam co do tego złudzeń, że zachwieje to płynnością finansową niejednego hotelu. Aby ograniczyć ryzyko katastrofy na rynku hotelarskim, powinno się więc wszelkimi sposobami pobudzać popyt wewnętrzny. Stąd apele hotelarzy do rządu i samorządów oraz inne działania reklamowe, aby zachęcić Polaków do wyjazdów turystycznych w kraju. Dzięki temu mamy szansę przetrwać kryzys.