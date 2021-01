Wyspy Kanaryjskie bez turystów. Tak pusto jeszcze nie było

W grudniu na Wyspach Kanaryjskich wypoczywało trochę turystów krajowych i zagranicznych, a hotelarzom udało się nawet nieznacznie podnieść ceny – tradycyjnie okres świąt Bożego Narodzenia i sylwestra to najdroższy sezon roku. Ale goście wyjechali, a nowych przyjechało bardzo mało. Co gorsze, na przyszły tydzień rezerwacji prawie nie ma, liczba gości spadnie prawie do zera – donosi kanaryjski portal Canarian Weekly.

