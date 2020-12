Do Wrocławia wracają zimowe czartery

Do zimowego rozkładu Portu Lotniczego Wrocław wróciły połączenia czarterowe. Z biurem podróży będzie można wybrać się na Zanzibar, do Antalyi, Marsa Alam i Hurghady.

Trzeci rok z rzędu Itaka uruchomi zimowe loty na Zanzibar z Wrocławia – informuje Port Lotniczy Wrocław w komunikacie. Będzie latać na tę wyspę od 27 grudnia do 7 marca, co tydzień. Wyloty z Wrocławia zaplanowane są na niedziele na godzinę 6.30, lądowanie na Zanzibarze o 18.55 czasu lokalnego. Powroty z wyspy również w niedziele o 19.50, lądowanie we Wrocławiu o 4.25 w poniedziałki. Połączenie obsługiwać będzie Enter Air. Poniżej dalsza część artykułu

Tej zimy czarterem będzie można polecieć także do Antalyi w Turcji, Marsa Alam i Hurghady w Egipcie. Pierwszy rejs do Turcji wystartuje 19 grudnia, a do Egiptu 23 grudnia.

Zanzibar i Turcja nie wymagają od turystów testów na obecność koronawirusa. Lecąc do Turcji, trzeba tylko wypełnić i podpisać formularz lokalizacyjny. Z kolei turyści lecący do Egiptu muszą mieć test z negatywnym wynikiem, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą i przetłumaczony na angielski lub arabski. Test można też zrobić na lotnisku w Egipcie lub przed wylotem na lotnisku we Wrocławiu – wynik przychodzi w ciągu 48 godzin.

W zimowym rozkładzie wrocławskiego lotniska znalazły się także połączenia Ryanaira i Wizz Aira do między innymi Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii i Włoch, a także LOT-u do Warszawy i Budapesztu, Lufthansy do Frankfurtu i KLM-u do Amsterdamu.