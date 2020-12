Lotniska regionalne straciły 15 milionów pasażerów

Od początku stycznia do końca września z połączeń regularnych i czarterowych 13 polskich lotnisk regionalnych skorzystało nieco ponad 8 milionów podróżnych, o 15,3 miliona, czyli 65,6 procent mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej – podaje Związek Regionalnych Portów Lotniczych w raporcie podsumowującym pierwsze trzy kwartały roku.

Drugi kwartał upłynął pod znakiem załamania przewozów pasażerskich po wybuchu pandemii i wprowadzeniu zakazu lotów pasażerskich. Od kwietnia do czerwca 13 lotnisk regionalnych obsłużyło zaledwie 71 tysięcy podróżnych, o prawie 8 milionów mniej w porównaniu z drugim kwartałem 2019 roku (spadek o 99 procent). Zakaz międzynarodowych lotów pasażerskich obowiązywał od 15 marca do 30 czerwca, czyli 108 dni.

W trzecim kwartale ruch pasażerski zaczął się powoli odbudowywać. Od lipca do końca września z lotnisk regionalnych wyleciało 3,1 miliona pasażerów, o 6,5 miliona mniej niż rok wcześniej (spadek o 67,4).

W grupie pierwszej pod względem liczby pasażerów prym wiedzie lotnisko w Krakowie , z którego od stycznia do czerwca odprawiło się ich 2,3 miliona . Drugie miejsce zajął Gdańsk z wynikiem 1,5 miliona, a trzecie Katowice – 1,3 miliona. Kolejne miejsca przypadły Wrocławiowi – 891 tysięcy, Modlinowi – 750 tysięcy i Poznaniowi – 592 tysiące.

Wszystkie lotniska z obu grup zanotowały spadek liczby pasażerów. W Krakowie była ona mniejsza o 3,9 miliona (minus 62,9 procent), w Gdańsku o 2,6 miliona (minus 64,2 procent), w Katowicach o 2,6 miliona (minus 67,2 procent), we Wrocławiu o 1,9 miliona (minus 68 procent), w Modlinie o 1,7 miliona (minus 69,3 procent), w Poznaniu o 1,3 miliona (minus 68,8 procent), w Rzeszowie o 403 tysiące (minus 66,5 procent), w Bydgoszczy o 217 tysięcy (minus 65,4 procent), w Szczecinie prawdopodobnie o 255 tysięcy (minus 59 procent), w Lublinie o 161 tysięcy (minus 59,6 procent), w Łodzi o 124 tysiące (minus 65,2 procent), w Olsztynie o 57,7 tysiąca (minus 50,3 procent), a w Zielonej Górze o około 9 tysięcy (minus 37 procent).

– W trzecim kwartale ruch pasażerski na lotniskach regionalnych zdołał się odbudować zaledwie do poziomu około 33 procent tego, który został zanotowany w tym samym okresie minionego roku – mówi prezes ZRPL Artur Tomasik, cytowany w podsumowaniu.

– Większość lotnisk regionalnych musi walczyć o utrzymanie płynności finansowej. Spółki zarządzające portami korzystają ze wszystkich programów pomocowych przygotowanych przez rząd. Ponadto w listopadzie większość lotnisk regionalnych otrzymała rekompensaty z budżetu państwa za czas administracyjnego zamknięcia ruchu pasażerskiego, to jest za okres od 15 marca do 30 czerwca. Otrzymane środki pokryły od 30 do 40 procent poniesionych w tym okresie strat – wylicza prezes.