Na wrocławskim lotnisku będzie można zrobić test na koronawirusa

Procedury i sposób organizacji punktu zapewniają bezpieczeństwo badanym, pasażerom i pracownikom lotniska – czytamy w komunikacie. – Przygotowaliśmy wydzieloną strefę i wyznaczyliśmy specjalną ścieżkę dla osób kierujących się do punktu. Jest to więc rozwiązanie bezpieczne i wygodne, a przy tym otwarte dla wszystkich chętnych. Oczywiście pasażerowie również mogą z niego skorzystać przy okazji pobytu na lotnisku – mówi prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś, cytowany w komunikacie.

Punkt będzie czynny od godziny 8 do 12. Testy będą wykonywane metodą Real Time-PCR, a koszt jednego badania to 435 złotych. Cała procedura trwa kilka minut. Personel przeprowadza krótki wywiad do dokumentacji medycznej, prosi pacjenta o zdezynfekowanie rąk i szpatułką pobiera wymaz z gardła i nosa. Wyniki przychodzą przed upływem 48 godzin. Można też zlecić przetłumaczenie ich na angielski, co kosztuje 50 złotych.