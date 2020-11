ESky.pl: Lotniska w regionach na dużym minusie. Uratuje je szczepionka?

Na początku roku eksperci eSky.pl zakładali, że ruch lotniczy w Polsce będzie szedł ścieżką dynamicznego rozwoju – czytamy w komunikacie prasowym tego internetowego agenta turystycznego. Sytuacja zmieniła się, kiedy do Europy dotarł koronawirus. W marcu, przez zakaz lotów międzynarodowych, serwis eSky.pl zanotował 86-procentowy spadek liczby rezerwacji z polskich lotnisk regionalnych, licząc rok do roku. Największy spadek dotknął lotnisko w Modlinie, a najmniejszy port we Wrocławiu.

