Nowy terminal w Szarm el-Szejk przekona Rosjan?

Rozbudowa lotniska w Szarm el-Szejk pozwoliła zwiększyć jego przepustowość z 7 do 9 milionów pasażerów rocznie. W kolejnych latach liczba ta ma się zwiększyć do 20 milionów. Już teraz dzięki poprawie obsługi bagażowej przez godzinę odprawianych może być nawet 4 tysiące walizek, a liczba bramek pasażerskich zwiększyła się z 8 do 12.

