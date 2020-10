Lotnisko Chopina z systemem usprawniającym obsługę lotów

Od dziś na warszawskim Lotnisku Chopina działa system A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) stworzony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i stołeczny port lotniczy we współpracy z LS Airport Services, Welcome i PLL LOT na podstawie wytycznych Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol – informuje PAP.

„System A-CDM umożliwia wymianę informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami lotniczymi i optymalne planowanie ruchu lotniczego na europejskim niebie. A-CDM to korzyść dla pasażerów, podmiotów lotniczych i środowiska naturalnego oraz polski wkład w usprawnienie europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym” – podaje cytowana w depeszy PAŻP.

„Dzięki pełnemu uruchomieniu A-CDM Lotnisko Chopina dołączyło do elitarnego grona europejskich lotnisk wyposażonych w pełny A-CDM. Usprawniło to działanie całej europejskiej sieci lotniczej, obsługującej każdego roku aż kilkanaście milionów lotów. Jej funkcjonowanie opiera się na płynnej i sprawnej wymianie informacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego, agentami obsługi naziemnej oraz przewoźnikami lotniczymi, co pozwala na optymalne planowanie ruchu lotniczego na europejskim niebie. Zajmuje się tym Eurocontrol-Network Manager (NM), który zbiera dane lotnicze, przetwarza je i ustala regulacje ruchu lotniczego, tzw. sloty – czytamy dalej w komunikacie.