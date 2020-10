Katowice Airport: 46 tras w zimowym rozkładzie lotów

W sezonie zimowym samoloty rejsowe i czarterowe latać będą z lotniska w Pyrzowicach na 46 trasach do 18 krajów.

Z powodu pandemii koronawirusa zimowy rozkład lotów został znacząco ograniczony w porównaniu z poprzednimi sezonami zimowymi – informuje katowicki port lotniczy w komunikacie. Samoloty rejsowe i czarterowe latać będą na 46 trasach na 42 lotniska w 18 krajach. Połączenia regularne realizować będą Lufthansa, PLL LOT, Ryanair i Wizz Air, udostępniając w sumie 33 trasy zagraniczne do 14 państw i jedną krajową. Poniżej dalsza część artykułu

Najbogatszą siatkę liczącą 24 trasy ma Wizz Air. 11 z nich przewoźnik uruchomi w sezonie zimowym, a są to: Eindhoven, Malta, Dortmund, Kolonia/Bonn, Oslo-Torp, Sztokholm-Skavsta, Lwów, Bristol, Doncaster, Londyn-Luton i Rzym. Na 12 trasach, które zostały zawieszone z powodu pandemii, latać będzie można od listopada lub grudnia. 22 listopada Wizz Air planuje wznowić loty do Liverpoolu, 14 grudnia na Teneryfę, do Reykjaviku, Tel Awiwu, Stavanger i Odessy, a dzień później do Barcelony i Bergen. 16 grudnia węgierski przewoźnik powinien reaktywować trasy z Pyrzowic do Larnaki i Kijowa, dzień później do Mediolanu-Bergamo, a 20 grudnia na Fuerteventurę. Ponadto na 17 listopada Wizz Air zaplanował inaugurację nowej trasy z Katowic do Abu Zabi.

Ryanair przez cały sezon zimowy planuje latać z Pyrzowic do ośmiu miejsc: Londynu-Stansted, Birmingham, Edynburga, Manchesteru, Cork, Dublina, Dortmundu i Kolonii/Bonn.

1 marca 2021 roku do Katowic planuje wrócić Lufthansa, uruchamiając połączeniem do Frankfurtu. Przewoźnik zawiesił loty między Katowicami a Frankfurtem i Monachium w połowie marca, po wprowadzeniu zakazu międzynarodowych lotów pasażerskich. Do końca sezonu zimowego, to jest do ostatniej soboty marca 2021 roku, loty do Frankfurtu mają się odbywać dziewięć razy w tygodniu. W rozkładzie na lato przyszłego roku ich liczba ma wzrosnąć do 21, czyli dorównać tej sprzed pandemii. 29 marca Lufthansa chce również reaktywować połączenie z Katowic do Monachium.

W zimowym rozkładzie jedyne połączenie krajowe z Pyrzowic oferować będzie LOT, który zaplanował 13 rotacji tygodniowo do Warszawy. Od 28 marca przewoźnik chce wykonywać już 27 rotacji w tygodniu na tej trasie, czyli tyle, ile przed pandemią.

Biura podróży udostępnią 12 kierunków czarterowych do pięciu państw. Z Katowic na zimowy urlop będzie można polecieć na pięć wysp archipelagu: Fuerteventurę, Lanzarote, Gran Canarię, Teneryfę i La Gomerę. Klienci biur podróży będą także mogli polecieć do Hurghady, Szarm el-Szejk, Marsa Alam i Taby w Egipcie, a także do tureckiej Antalyi, na Zanzibar i portugalską Maderę.

– W tych nadzwyczajnych okolicznościach 46 tras w ofercie pyrzowickiego lotniska w sezonie zima 2020/2021 to dobry wynik – ocenia prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport, Artur Tomasik, cytowany w komunikacie. – Oczywiście po doświadczeniach ośmiu miesięcy pandemii zdajemy sobie sprawę z tego, że zimowa siatka połączeń może podlegać zmianom ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną – zastrzega.

Zimowy rozkład lotów wchodzi w życie 25 października i będzie obowiązywać do 27 marca.