Zima na Lotnisku Chopina: Czarterem do kurortu

W zimowej siatce Lotniska Chopina znalazły się połączenia Emirates do Dubaju i Turkish Airlines do Stambułu – informuje w komunikacie Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które zarządza stołecznym portem. Pod koniec roku na Lotnisko Chopina powróci Qatar – z tym przewoźnikiem będzie można wybrać się bezpośrednio do Ad-Dauhy. Z kolei PLL LOT mają w planach wznowienie połączenia do Sri Lanki. W sezonie zimowym jedyną europejską nowością będzie połączenie LOT-u do Ostrawy.

Poniżej dalsza część artykułu