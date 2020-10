Heathrow: Lecisz do Włoch? Tu zrobisz test na koronawirusa

Szybkie testy zostały wprowadzone, aby umożliwić podróżnym wjazd do krajów, w których wymagany jest negatywny wynik testu na covid-19, jeśli nie chce się trafić do kwarantanny.

Szybkie testy molekularne LAMP przeprowadzane są w terminalach 2 i 5. Testy chcą też oferować swoim pasażerom British Airways, Virgin Atlantic i Cathay Pacific. Miały być one tańsze dkla klientów tych linii lotniczych, kosztowałyby od 50 do 60 funtów. Testy LAMP są mniej dokładne niż rekomendowane przez WHO testy PCR, ale według władz lotniska są uznawane na świecie, co pozwoli wydawać pasażerom stosowne zaświadczenia.