Horała: CPK ruszy w najlepszym momencie

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Horała powiedział, że inwestycja zostanie oddana do użytku na czas, czyli w 2027 roku, i odbędzie się to w bardzo dobrym momencie. Według szacunków ekspertów bowiem ruch lotniczy wróci do wielkości z ubiegłego roku najpóźniej za cztery lata.

