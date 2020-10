Lotnisko Berlin-Brandenburg może zacząć działać

Przedsiębiorstwo Joint Upper Aviation Authority Berlin-Brandenburg testuje BER od lipca tego roku. W ramach uznanego na całym świecie i sprawdzonego programu ORAT wraz z 9 tysiącami ochotników zaproszonych do testowania wszystkich urządzeń. Zakończenie tego procesu potrwa do 15 października.

Jak przypomniał prezes, droga do otwarcia lotniska nie była łatwa, a Berlin i całe Niemcy stały się pośmiewiskiem z powodu przedłużającej się budowy i wyposażania portu. – Niemieccy inżynierowie wstydzili się – mówił na konferencji prasowej. I dodał, że koszty budowy wzrosły przez to z około 2,7 miliarda euro do prawie 6 miliardów. I dlatego postanowiono otworzyć lotnisko bez pompy. – Nie ma powodu, by chwalić się projektem, po prostu otwieramy – powiedział.