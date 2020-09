Polska może wydać 142 miliony złotych na ratowanie lotnisk

Komisja Europejska, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa zgodziła się na pomoc w wysokości 142 mln złotych (około 32 mln euro). 15 marca Polska zamknęła lotniska dla międzynarodowych i krajowych usług pasażerskich. Ograniczenia były znoszone od 1 czerwca, ale niektóre ostrzeżenia dotyczące podróży, zakazy podróżowania i środki ograniczające obowiązują do dzisiaj. Spowodowało to znaczne straty portów lotniczych.

„Komisja ustaliła, że zgłoszony przez Polskę program zapewni rekompensatę za straty, które są bezpośrednio związane z pandemią koronawirusa. Uznała również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ odszkodowanie nie wykracza poza to, co jest konieczne do zrekompensowania strat. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że pomoc jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.