W drugim kwartale lotniska regionalne straciły 99 procent pasażerów

Związek Regionalnych Portów Lotniczych zebrał statystyki ruchu pasażerskiego za pierwsze półrocze w 13 lotniskach regionalnych w Polsce. W sumie obsłużyły one 4,9 miliona podróżnych, o 8,8 miliona, czyli 64,2 procent mniej niż w tym samym okresie minionego roku. Pierwszy kwartał lotniska zamknęły wynikiem 4,8 miliona pasażerów – to o 835 tysięcy, czyli 14,7 procent mniej niż od stycznia do marca 2019 roku. Totalne załamanie przewozów pasażerskich nastąpiło w drugim kwartale. W tym czasie 13 lotnisk regionalnych obsłużyło zaledwie 80 tysięcy podróżnych – o niemal 8 milionów, czyli 99 procent mniej w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku.

