Lotnisko w Katowicach po przebudowie obsłuży do 8 mln pasażerów

O 40 procent zwiększyła się powierzchnia terminala B katowickiego lotniska. Dzięki inwestycji liczbę obsługiwanych w nim pasażerów będzie można zwiększyć z dwóch do czterech milionów rocznie, a wszystkich na lotnisku do ośmiu milionów.

Dzisiaj, po prawie dwóch latach budowy, na lotnisku w Katowicach otwarto nową część terminala pasażerskiego B. Poniżej dalsza część artykułu

W ramach rozbudowy i przebudowy zwiększono jego powierzchnię z 12,2 tys. do 17,2 tys. metrów kwadratowych. Fasadę przesunięto o 17,5 metra na południe i zrównano ją z linią terminalu C, co umożliwiło połączenie obiektów. Zmieniono też wygląd południowej elewacji terminalu B dzięki czemu obiekt stał się spójny architektonicznie z terminalami A i C.

W sumie w wyniku inwestycji zwiększyła się powierzchnia wszystkich terminali pasażerskich z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw.

W powiększonym terminalu otworzyło swój nowy salon firmowy biuro podróży Itaka. – To dobra wiadomość dla naszych klientów odlatujących na wakacje z Katowic – skomentował wiceprezes Itaki Piotr Henicz. Fot. Itaka

Zasadniczą zmianą wewnątrz obiektu było rozdzielenie strefy odprawy biletowo-bagażowej od strefy kontroli bezpieczeństwa. W starym terminalu B obydwie znajdowały się na parterze, w nowym strefa kontroli bezpieczeństwa została przeniesiona na pierwsze piętro. Dzięki temu możliwe stało się zwiększenie liczby stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28. Jedno stanowisko służy do nadawania bagaży ponadgabarytowych, a dwa przeznaczone są dla pasażerów chcących samodzielnie nadać swój bagaż – opisuje zmiany rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.

W ramach inwestycji zmieniła się również hala odlotów terminalu B. Oprócz rozbudowanego przejścia do szybkich odpraw (fast track), nowych punktów gastronomicznych i handlowo-usługowych oraz saloniku biznesowego, który został przeniesiony na drugie piętro hali odlotów i jest dwukrotnie większy od swojego poprzednika, na pasażerów podróżujących z pyrzowickiego lotniska czeka 16 bramek prowadzących do samolotów. To o sześć więcej niż w starym terminalu B.

Po dwie dodatkowe bramki znajdują się w trzech zewnętrznych klatkach schodowych, które połączone są z terminalem mostami. Pozostałe 10 bramek usytuowano na parterze hali odlotów. Parter i pierwsze piętro hali ogólnodostępnej i hali odlotów łączą ruchome chodniki. Ponadto obiekt w całości przystosowany jest do obsługiwania osób niepełnosprawnych. Pomiędzy wszystkimi poziomami hali ogólnodostępnej i hali odlotów można przemieszczać się windami.

„Sercem” nowego terminalu B jest najnowocześniejszy w Polsce system transportu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych. Wyposażony jest w dwa urządzenia kontroli bezpieczeństwa, tzw. tomografy, za sprawą których obraz zawartości prześwietlanego bagażu jest trójwymiarowy. Przepustowość systemu to 1885 bagaży na godzinę.

Po przebudowie przepustowość terminalu pasażerskiego B wzrośnie z 2 do 4 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja przyczyni się też do poprawienia przepustowości wszystkich terminali – terminalu A (odloty do krajów spoza strefy Schengen), B (odloty do Schengen) i C (przyloty z Schengen i non-Schengen) – teraz będzie można obsłużyć rocznie od 6 milionów do 8 milionów pasażerów.

– Rozbudowę i przebudowę w większości realizowaliśmy w bardzo trudnym czasie pandemii koronawirusa, ale zakończyliśmy ją zgodnie z harmonogramem – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządzającego lotniskiem. – To nie koniec rozwijania Katowice Airport. Rozbudowujemy bazę do obsługi technicznej samolotów, trwa też budowa płyty postojowej o powierzchni 6,5 hektara i trzeciego hangaru z zatokami do serwisowania dwóch airbusów A321 neo. Intensywnie pracujemy nad projektem rozwoju strefy cargo – dodaje.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 roku skorzystało z niego rekordowa liczba 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 miliony w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 rok zakładała przewiezienie 5,5 miliona podróżnych. Ostatecznie, ze względu na pandemię koronawirusa, w minionym roku zanotowano 1,44 mln pasażerów.

