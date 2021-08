Pierwszy raz milion pasażerów na lotnisku w Berlinie

– Znaczny wzrost liczby pasażerów podczas wakacji wskazuje, że mimo pandemii koronawirusa ludzie tęsknią za wyjazdem na wakacje i nie chcą tego przegapić. Podróże służbowe również powoli wracają do normy – komentuje dyrektor generalny lotniska Engelbert Lütke Daldrup. – To napawa nas optymizmem co do przyszłości, nawet jeśli do osiągnięcia wyników sprzed kryzysu 2019 roku jeszcze daleko.