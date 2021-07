Port Lotniczy Gdańsk: Zahamowaliśmy straty finansowe

Port Lotniczy Gdańsk podał w komunikacie prasowym wyniki za pierwsze półrocze. W tym okresie lotnisko obsłużyło 388,8 tysiąca pasażerów – to 57,2 procent mniej niż rok wcześniej, kiedy do pierwszej połowy marca ruch był duży i niezakłócony, a od czerwca zaczął się na nowo odradzać.

– Pasażerowie do nas wracają, latają za granicę i na trasach krajowych, do pracy, znajomych i do rodziny, a ostatnio przede wszystkim na wakacje. Wierzymy, że pasażerów będzie coraz więcej. Podróżowanie nadal nie jest łatwe, mimo wprowadzonego Unijnego Certyfikatu Covid. Tym bardziej cieszy to, że coraz więcej osób decyduje się na podróże – dodaje.