Modlin świętuje urodziny i wraca na ścieżkę wzrostu

Pierwsze samoloty wylądowały na podwarszawskim lotnisku 15 lipca 2012 roku. W pierwszym roku działalności port zanotował w statystykach 850 tysięcy pasażerów i 6,4 tysiąca operacji lotniczych. Po siedmiu latach liczby te wzrosły odpowiednio do 3,1 miliona i ponad i 21 tysięcy operacji startów i lądowań. Do dziś z usług portu skorzystało ponad 18,6 miliona pasażerów, odbyło się w sumie ponad 131 tysięcy startów i lądowań.

W czerwcu w rozkładzie pojawiły się nowe połączenia do Katanii, na Rodos i Zakintos, zwiększyła się też częstotliwość lotów do Wielkiej Brytanii. Jak co roku można też latać na Kretę, Majorkę i Teneryfę. Na początku lipca ruszyły rejsy do Zadaru, jutro, 16 lipca, wystartują loty do Pragi.