Katowice Airport: Naszą siłą napędową są czartery

W czerwcu z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 226,5 tysiąca pasażerów, czyli o 140,9 tysiąca więcej (plus 164,7 procent) niż w maju – podaje Katowice Airport w komunikacie. Przewoźnicy operujący na trasach regularnych, czyli PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air i Ryanair, przewieźli z i do Pyrzowic 65,7 tysiąca osób, to jest o 49,5 tysiąca więcej (plus 305,7 procent) niż w poprzednim miesiącu.

