Łódzkie lotnisko wraca do życia

W Łodzi wylądował wczoraj pierwszy po 109-dniowej przerwie samolot – Ryanairem przyleciało z Dublina 179 pasażerów. Jak informuje łódzkie lotnisko w komunikacie, irlandzki przewoźnik przywrócił do letniego rozkładu wszystkie trzy trasy, które wcześniej obsługiwał, oprócz Dublina (środy i soboty) są to Londyn-Stansted (wtorki, soboty, niedziele, pierwszy lot 4 lipca) i East Midlands (poniedziałki i piątki, pierwszy lot 3 lipca).

Z kolei 7 lipca lotem do Warny zadebiutuje w Łodzi bułgarska linia lotnicza Voyage Air. Będzie latać do bułgarskiego kurortu raz w tygodniu – we wtorki o godzinie 8.20.