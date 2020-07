Lotnisko Chopina ma nowe poczekalnie

Nowe poczekalnie (wyjścia 1N-4N) znajdują się na poziomie płyty lotniska i powstały z myślą o pasażerach, którzy do swoich samolotów mogą dotrzeć wyłącznie autobusami, gdyż zatrzymują się one na tak zwanych stanowiskach oddalonych – informuje zarządca stołecznego lotniska, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w komunikacie.

Wszystkie poczekalnie mogą pomieścić w sumie do 1000 osób (do 250 każda), choć obecnie z powodu pandemii o połowę mniej. Są w nich darmowe prysznice i pokoje do opieki nad dzieckiem, w przyszłości pojawią się automaty z przekąskami i napojami oraz wózki gastronomiczne. Niektóre siedziska mają wbudowane porty USB i gniazdka elektryczne. Wszystkie wyjścia wyposażone zostały w cztery czytniki kart pokładowych, co umożliwia jednoczesną obsługę czterech kolejek.