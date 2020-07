Kraków Airport: W czerwcu mało pasażerów, ale coraz więcej połączeń

1 czerwca lotnisko wznowiło codzienne połączenia do Warszawy i Gdańska, do rozkładu powróciło także połączenie do mazurskich Szyman. 17 czerwca salut wodny powitał samolot Lufthansy z Frankfurtu. Z rejsami międzynarodowymi wystartowały też Wizz Air i Ryanair. W lipcu i sierpniu będzie można polecieć LOT-em do Rzymu-Fiumicino, Kalamaty, Kawali, Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik, na Santorini, Korfu i Zakintos – wśród tych tras wszystkie poza Dubrownikiem to nowości.