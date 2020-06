Linie lotnicze wracają do Wrocławia

Jako pierwszy po przerwie wystartuje z Wrocławia za granicę Wizz Air – już dziś poleci do Eindhoven, a jutro do Rejkiawiku i Oslo. Na 1 lipca start zapowiadają Ryanair i Lufthansa, a na 3 sierpnia KLM.

Przewoźnicy zamierzają ponownie uruchomić część połączeń zagranicznych z Wrocławia – pisze Port Lotniczy Wrocław w komunikacie. – Cieszymy się z tych zapowiedzi, ale chcę podkreślić, że obecnie nadal mówimy o planach. Zostaną one zrealizowane pod warunkiem, że sytuacja się nie zmieni. Jesteśmy w stałym kontakcie z liniami lotniczymi i będziemy na bieżąco informować o ich decyzjach – mówi prezes lotniska Dariusz Kuś, cytowany w komunikacie. Poniżej dalsza część artykułu

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem linie lotnicze mogą latać tylko do krajów Unii Europejskiej oraz do Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Do 30 czerwca obowiązuje zakaz lotów do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Portugalii, na Ukrainę i do Gruzji.

– Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą samolot może być wypełniony najwyżej w 50 procentach. Liczymy, że ten limit zostanie zniesiony. Pozwoli to na przywrócenie większej liczby połączeń – mówi Dariusz Kuś.

Jako pierwszy po przerwie wystartuje z Wrocławia za granicę Wizz Air – już dziś poleci do Eindhoven (na tej trasie będzie latał trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty), jutro do Rejkiawiku i Sandefjord-Torp (poniedziałki i piątki), a 4 lipca do Dortmundu, Sztokholmu i Bari.

Na 1 lipca uruchomienie połączeń zapowiedziała Lufthansa. Na początek przywróci rejsy do Frankfurtu i będzie tam latać raz dziennie siedem dni w tygodniu.

Wznowienie operacji lotem do Palermo 1 lipca planuje też Ryanair. 3 lipca zacznie latać do Cagliari, Aten, Malagi i Chanii, 4 lipca do Girony i Palmy, a 5 lipca na Teneryfę, do Alicante i na Maltę. Przez pierwszych pięć dni lipca uruchomi w sumie 21 kierunków.

Z kolei 3 sierpnia do rozkładu ma powrócić połączenie KLM-u do Amsterdamu.

Jeśli sytuacja epidemiczna nie pogorszy się, a przewoźnicy będą mogli realizować swoje plany i dopuszczone zostaną loty do Wielkiej Brytanii i na Ukrainę, na początku lipca w rozkładzie będą już 42 połączenia, w tym 40 tanich linii lotniczych i dwa sieciowych.

Od 1 lipca można się też spodziewać powrotu części ruchu czarterowego.

Lotnisko jest przygotowane do wznowienia operacji lotniczych na większą skalę – czytamy w komunikacie. – Wdrożyliśmy niezbędne procedury zgodne z wytycznymi służb sanitarnych i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przekonaliśmy się, że w wypadku funkcjonujących już rejsów krajowych obsługa pasażerów przebiega szybko i sprawnie. Jesteśmy w pełni przygotowani do przyjęcia większej liczby podróżnych – zapewnia Dariusz Kuś.

Wszyscy pasażerowie przed wejściem do terminalu muszą dać sobie zmierzyć temperaturę. Na lotnisku mają nosić maseczki zasłaniające usta i nos, utrzymywać minimum półtorametrowy dystans od innych, dezynfekować ręce w sklepach, barach i restauracjach. Osoby towarzyszące podróżnym, z wyjątkiem opiekunów na przykład osób niepełnosprawnych, nie mogą wejść do terminalu.