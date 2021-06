Lotnisko Chopina: Dzięki czarterom wracamy do normalności

W maju lotnisko obsłużyło 361 tysięcy pasażerów – to o ponad 42 procent więcej niż w kwietniu i o ponad 52 procent więcej niż w marcu. Największy wpływ na ten wynik miał ruch czarterowy i zbliżający się sezon wakacyjny. W ubiegłym miesiącu najchętniej wybieranym kierunkiem czarterowym była Punta Cana w Dominikanie – z tego połączenia skorzystało ponad 21 tysięcy osób. Drugie miejsce przypadło Marsa Alam w Egipcie z wynikiem prawie 15 tysięcy, a trzecie Cancun w Meksyku – ponad 12 tysięcy. Wyraźne zainteresowanie trasami turystycznymi zwiastuje, że to właśnie dzięki czarterom ruch lotniczy wróci do normalności.

Od stycznia do maja 51,8 procent pasażerów wybrało kierunki strefy Schengen. Jednocześnie wzrosło, do 48,2 procent (prawie 5 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej), zainteresowanie kierunkami spoza niej.

Z początkiem roku zmieniła się lista najpopularniejszych kierunków rozkładowych. Przyczyną zmian były zarówno obostrzenia pandemiczne, jak i brexit, który spowodował spadek zainteresowania podróżami do Wielkiej Brytanii. Od początku roku niekwestionowanym liderem kierunków rozkładowych jest Frankfurt. Na jedno z największych niemieckich lotnisk wybrało się w okresie od stycznia do czerwca ponad 68 tysięcy pasażerów. Na liście znalazły się także Kijów, Amsterdam i Dubaj.

LOT zaproponował dwa nowe kierunki – Grecję i Włochy. Od maja z Lotniska Chopina można latać na Mikonos i do Lamezii Terme w Kalabrii. W ostatnim czasie w rozkładzie pojawiły się loty do Kluż-Napoki i Erywania. W czerwcu wracają połączenia do Nur-Sułtanu, Bejrutu, Billund, Berlina i Luksemburga. W lipcu planowane jest uruchomienie lotów do Strasburga.