Oderwij się! – polska branża lotnicza zachęca do bezpiecznego latania

– Epidemia covidu-19 postawiła przed lotnictwem nowe zadania. Przewoźnicy i porty lotnicze wypracowały rozwiązania zmniejszające ryzyko epidemiczne. Jednak, abyśmy w pełni mogli cieszyć się lataniem, potrzebne jest konsekwentne budowanie zaufania pasażerów do korzystania z transportu lotniczego. Służy temu kampania informacyjna Urzędu Lotnictwa Cywilnego „Oderwij się! Lataj zdrowo na wakacje” – wyjaśnił, cytowany w komunikacie prasowym ULC, wiceminister infrastruktury Marcin Horała podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś na Lotnisku Chopina w Warszawie.

ULC podkreśla, powołując się na badania prowadzone „przez naukowców z całego świata”, że pod względem epidemicznym samolot jest zdecydowanie najbezpieczniejszym środkiem transportu. Na jego pokładzie powietrze wymieniane jest nawet 30 razy na godzinę i jednocześnie oczyszczane (filtrowane) z ponad 99,99 procent wszystkich cząstek, w tym wirusów. To sprawia, że ryzyko zakażenia covidem-19 w samolocie jest znacznie mniejsze niż w innych środkach transportu, klimatyzowanym biurze czy restauracji.

Jednocześnie przedstawiciele branży lotniczej rozumieją, że podróżni obawiają się różnego rodzaju restrykcji, przede wszystkim nagłego objęcia kwarantanną. Według badania przeprowadzonego przez Rockland Dutton na zlecenie IATA, 83 procent pasażerów nie chce podróżować, jeśli w państwie, do którego się udają, obowiązuje kwarantanna. Dlatego kampania kładzie nacisk na korzyści wynikające z uruchomienia tak zwanych Unijnych Certyfikatów COVID (UCC), dzięki którym będzie można bezpieczne i swobodnie podróżować pomiędzy państwami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

– Przekraczanie granic państwowych, szczególnie dzięki certyfikatowi potwierdzającemu zaszczepienie, przebycie choroby covid-19 lub posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa, jest o wiele prostsze niż jeszcze niedawno. To duże ułatwienie i szansa na bezpieczne podróżowanie – podkreśla podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Goławska.

– Wierzymy, że tegoroczny sezon wakacyjny przyniesie długo oczekiwane ożywienie w ruchu lotniczym. Staramy się, aby zasady podróżowania były jak najmniej skomplikowane i zachęcały do latania. Dzięki Unijnemu Certyfikatowi COVID prostsze będą także procedury obsługi pasażerskiej na naszych lotniskach. Liczymy, że przekona to wszystkich do podróżowania, które znów będzie łatwe, a przede wszystkim bezpieczniejsze – mówi prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera.