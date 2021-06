Wizz Air zapowiada 34 trasy z Katowic w szczycie sezonu

W pierwszych dniach czerwca Wizz Air wznowił obsługę sześciu kierunków z pyrzowickiej siatki połączeń regularnych – przypominają Katowice Airport w komunikacie. 4 czerwca samoloty węgierskiego przewoźnika pierwszy raz po długiej przerwie poleciały do Larnaki i Reykjavíku, 6 czerwca na Maltę, 10 czerwca do Katanii, a 14 czerwca do Mediolanu-Bergano i na Mikonos. Ponadto Wizz Air lata z Katowic do Londynu-Luton, Sztokholmu-Skavsty, Dortmundu, na Teneryfę, Fuerteventurę i do Kutaisi.

