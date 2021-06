Czartery odbudowują ruch na katowickim lotnisku

W maju lotnisko w Pyrzowicach obsłużyło 85,6 tysiąca podróżnych, czyli o 45,2 tysiąca więcej niż w kwietniu (plus 112,1 procent). Z połączeń regularnych skorzystało 16,2 tysiąca osób, o 7,8 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu (plus 92,1 procent), z czarterowych 68,7 tysiąca, o prawie 37 tysięcy więcej (plus 116,6 procent). Odbyło się 1,6 tysiąca startów i lądowań – to wynik lepszy o 411 operacji od kwietniowego (plus 34,4 procent).

– Na przełomie maja i czerwca Wizz Air i Ryanair zaczęły reaktywować połączenia z Pyrzowic. Wizz Air wznowił już loty na Maltę, do Gruzji, Reykjaviku, Larnaki i Katanii. Do końca czerwca węgierski przewoźnik znowu będzie latać z Pyrzowic na Mykonos, Majorkę i Korfu, do Mediolanu-Bergamo, Kolonii-Bonn, Zaporoża, Aten, Alghero, Burgas, Splitu i Podgoricy. Na początku lipca ponownie powinny być dostępne loty Wizz Aira z Pyrzowic do Liverpoolu, Doncaster-Sheffield, Eindhoven, Stavanger, Malagi, Barcelony, Oslo-Torp, Castellon i Odessy. Z kolei Ryanair reaktywował już połączenia z Pyrzowic do Mediolanu-Bergamo, Odessy, Dublina, Katania, Alghero, Manchesteru, Pafos, Aten, Bolonii i Kijowa-Boryspola. W drugiej połowie czerwca irlandzki przewoźnik wznowi połączenia do Birmingham i Edynburga, a w połowie lipca do Kolonii-Bonn. W lipcu planuje również zainaugurować nowe trasy, to jest Oslo-Gardermoen i Trapani – wylicza Artur Tomasik.