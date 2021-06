Lotnisko w Modlinie – w czerwcu ponad 50 kierunków

Przez pandemię w sezonie zimowym Port Lotniczy Warszawa-Modlin obsługiwał 17 kierunków, w samym tylko czerwcu planuje już prawie 500 lotów na 51 trasach – dowiadujemy się z komunikatu. Już dziś można rezerwować bilety na loty do 18 europejskich i dwóch azjatyckich krajów. Do siatki sukcesywnie dołączają popularne kierunki wakacyjne. Od czerwca będzie można latać do Katanii, na Rodos i Zakintos. Nowością w rozkładzie jest także połączenie do Charkowa, które wystartuje 16 czerwca. W wakacje będzie można polecieć także na Kretę, Majorkę czy Teneryfę, a także do Jordanii.

