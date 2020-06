CPK będzie jak lotnisko w Seulu albo w Tokio

Lotnisko w Seulu oddalone od miasta o 52 kilometry zostało zbudowane w 2001 roku, po tym jak port Gimpo został całkowicie wypełniony. Jego budowę rozpoczęto w listopadzie 1992 roku i była ona rozłożona na etapy. W fazie pierwszej port miał przepustowość 30 milionów pasażerów i 1,7 miliona ton cargo rocznie. Powstał wówczas terminal pasażerski i dwie równoległe drogi startowe (po 3750 metrów długości). W 2002 roku rozpoczęto realizację drugiej fazy: budowę trzeciej drogi startowej (4000 metrów). Po jej otwarciu w 2008 roku port zwiększył przepustowość do 44 milionów pasażerów i prawie 4,5 miliona ton ładunków rocznie. Etap drugi to budowa Terminalu 2, która rozpoczęła się w 2009 roku.

Projekt CPK również zakłada etapową rozbudowę lotniska. W pierwszym etapie, a więc w momencie planowanego otwarcia w 2027-2028 roku port będzie posiadał dwie drogi startowe i możliwość obsłużenia 45 milionów pasażerów. W etapie docelowym przepustowość zostanie zwiększona do co najmniej 70 milionów pasażerów, a wybudowane mogą zostać kolejne dwie drogi startowe – łącznie mają ich być cztery.

Stacja kolejowa znajduje się obok głównego budynku terminala i umożliwia szybkie połączenie z centrum Seulu. Pasażerowie mają do wyboru szybkie pociągu zatrzymujące się tylko w Inchon i w Seulu. Przejazd trwa 43 minuty. Dla porównania planowany czas podróży z CPK do centrum Warszawy to 15 minut.