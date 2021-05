LOT poleci ze Szczecina i Olsztyna nad Adriatyk

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią 3 lipca połączenie lotnicze ze Szczecina do chorwackiej Rijeki – informuje biuro prasowe Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów w komunikacie. Samolot będzie latał na tej trasie raz w tygodniu, w soboty, startując ze Szczecina o godzinie 9.10 i lądując w Rijece o 11 (wylot z Rijeki o 17.35, przylot do Szczecina o 19.40).

– Ogłoszenie połączenia lotniczego do chorwackiej Rijeki z jednej strony doskonale wpisuje się w rozwój siatki połączeń, który od kilku lat wraz z liniami lotniczymi realizuje Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, z drugiej zaś pokazuje, że zeszłoroczne uruchomienie długo wyczekiwanego połączenia do Chorwacji okazało się strzałem w dziesiątkę i jest realizowane również w tym roku – mówi prezes szczecińskiego lotniska Maciej Dziadosz, cytowany w komunikacie.

– Dzięki temu połączeniu mieszkańcy województw zachodniopomorskiego nie będą skazani na trwającą prawie 16 godzin podróż samochodem – dodaje.

3 lipca wystartują także rejsy LOT-u do Rijeki z lotniska w Szymanach na Mazurach. Realizowane będą w każdą sobotę, do 4 września - podaje rzecznik portu Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski. Obsługiwać je będą bombardiery Q400 mogące zabrać na pokład 78 pasażerów.

Z mazurskiego lotniska można latać LOT-em do Krakowa, Wizz Airem do Dortmundu i Londynu-Luton i Ryanairem do Londynu-Stansted. 2 lipca ten ostatni przewoźnik uruchomi połączenie do Wrocławia.