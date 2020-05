Robert Biedroń: Lotnisko w Modlinie umiera, trzeba je ratować!

Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń wytyka rządzącym opieszałość w ratowaniu lotniska w Modlinie i marnowanie pieniędzy na Centralny Port Komunikacyjny.

Modlin umiera – mówił Robert Biedroń podczas wczorajszej konferencji prasowej na opustoszałym podwarszawskim lotnisku, w której uczestniczyli również jego wiceprezes Marcin Danił i posłowie klubu parlamentarnego Lewicy. Poniżej dalsza część artykułu

– Modlin to najszybciej rozwijający się port w Polsce, co pokazuje, że ta inwestycja była po prostu trafiona. W czasie pandemii na jego przykładzie widać też jak w soczewce, co działa i co nie działa w państwie – wskazywał Biedroń. Teraz, kontynuował, Modlin traci płynność finansową i stoi na krawędzi upadku. Odpowiedzialność za jego funkcjonowanie spoczywa w dużej mierze na barkach samorządów, choć udziały w nim mają też Agencja Mienia Wojskowego i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

– Samorządy same sobie nie poradzą z problemami związanymi z przestojem. Dlatego apeluję do rządzących o specustawę, o natychmiastowe wsparcie dla takich instytucji jak Modlin, o środki na ratowanie nie tylko samego portu, ale także miejsc pracy w restauracjach, hotelach, sklepach, na parkingach, które dzięki niemu powstały – apelował Biedroń. – Obowiązkiem rządu jest o nie dbać. Zamiast wydawać pieniądze na lotnisko widmo w Radomiu, trzeba ratować miejsca pracy, które już są – dodawała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Lotnisko w Modlinie zatrudnia 250 etatowych pracowników, pośrednio daje pracę 2,5 tysiącom osób. Wiceprezes portu Marcin Danił podkreślił, że jego przedsiębiorstwo korzysta z dopłat do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej i dotąd nie zwolniło ani jednego pracownika. – Co piąty turysta z Warszawy odprawia się z naszego lotniska – mówił, podkreślając jego znaczenie dla budżetu Warszawy i okolicznych miejscowości.

Kandydat na prezydenta zaapelował również do rządu o wstrzymanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Od początku Lewica mówiła, że to wielki błąd, że to inwestycja przeskalowana – akcentował. Jak zauważył, podobnej inwestycji pod Berlinem Niemcy nie mogą sfinalizować od 15 lat. – Niemcy sobie nie poradzili z dużo mniejszą inwestycją, nie wierzę, że Kaczyński z Morawieckim udźwigną CPK, skoro nie udźwignęli luxtorpedy, samochodów elektrycznych i wielu innych inwestycji pisanych patykiem na wodzie – mówił Biedroń.

– Modlin to jedna z najlepszych inwestycji samorządowych w kraju i trzeba ją ratować. W Baranowie mieszkańcy protestują przeciwko budowie CPK, w Modlinie oczekują rozwoju swojego lotniska, posłuchajmy ich i zacznijmy realizować ich wolę – dodawał. Jego zdaniem rządzący powinni wycofali pieniądze z „chybionych inwestycji” i zasilić nimi Modlin. – Proszę wszystkich kandydatów o pełną solidarność w tej kwestii. Jestem tutaj jako pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni – zakończył.

Poseł Andrzej Rozenek zwrócił uwagę na 2,5 tysiąca zagrożonych miejsc pracy. – O tym, czy port funkcjonuje, czy nie, nie może decydować kaprys polityków, powinien decydować rachunek ekonomiczny i kwestie społeczne. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości postanowili zamordować Modlin po to, żeby powołać Frankensteina polskiego lotnictwa, czyli Radom. Dlaczego to robią? Wyłącznie z powodów politycznych, bo ubzdurali sobie, że tam jest ich elektorat. I tylko to im przyświeca – konkludował Andrzej Rozenek.