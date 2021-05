Lotnisko Chopina: Powoli odbudowujemy ruch pasażerski

W 2021 roku pasażerowie częściej latali poza strefę Schengen. Od stycznia do kwietnia takie trasy wybrało 48,6 procent podróżnych, o ponad 5 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej.

– Na warszawskie lotnisko wracają kolejni przewoźnicy. W kwietniu połączenie do Antalyi uruchomił Corendon, w maju z lotami do Heraklionu i Salonik wraca Aegean. Już wkrótce spodziewamy się kolejnych powrotów po pandemicznej przerwie – Air Baltic, Brussels Airlines, British Airways czy UIA. Dodatkowo Qatar Airways i Emirates zwiększają częstotliwość lotów do Warszawy. Wpływ na wzrost ruchu ma rosnąca liczba osób zaszczepionych. Liczymy, że wspólny, europejski certyfikat covidowy wpłynie na dalsze znoszenie przeszkód w podróżowaniu – dodaje Rudzki.