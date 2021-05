Wrocławskie lotnisko: Sezon urlopowy będzie udany

Ruch rośnie z miesiąca na miesiąc, już teraz dużą popularnością cieszą się loty czarterowe – podaje w informacji prasowej Port Lotniczy Wrocław. Czartery latają do Antalyi, Bodrum, Hurghady i Marsa Alam, jeszcze w tym miesiącu zaczną latać do Heraklionu na Krecie, na Rodos i Zakintos, a także do Burgas i Warny.

Wakacyjne połączenia realizują również tanie linie lotnicze. Ryanair lata aktualnie do Chanii na Krecie, Alicante, na Teneryfę, Majorkę i do Gdańska, już niebawem ma zainaugurować następne połączenia.

Do startu szykują się również przewoźnicy sieciowi. LOT w ramach akcji „LOT na wakacje” wprowadził do rozkładu dwie nowości – Barcelonę i Kos (pierwsze loty 19 i 20 czerwca). Lufthansa, która cały czas lata do Frankfurtu, teraz uruchomiła także połączenie do Monachium.