Kraków Airport – w kwietniu 52 pasażerów

Terminal pasażerski jest zamknięty, ale wciąż odbywają się loty „w służbie obrony Rzeczpospolitej oraz ratujące ludzkie zdrowie i życie”. Jeden z nielicznych rejsów pasażerskich wystartował 30 kwietnia – 25 pasażerów odleciało wówczas do Norwegii samolotem linii Wideroe w ramach lotu repatriacyjnego.

Jak dodaje, lotnisko przygotowuje się obecnie do wznowienia ruchu pasażerskiego zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi. Po jego otwarciu pasażerowie będą musieli zachowywać dystans i nosić maseczki. W terminalu pojawią się kamery termowizyjne do mierzenia temperatury i środki dezynfekujące, a także biometryczne bramki do samodzielnej odprawy.